Одесит виявив саморобний піротехнічний засіб під своєю автівкою

Вчора, 10 грудня, до поліції звернувся містянин, який повідомив про виявлення підозрілого предмета під власним автомобілем, що був припаркований в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова.

На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому попередньо знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення в дію.

Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, а слідчі вилучили його та направили на експертизу.

За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення а також мотивів злочину.

Слідчі дії тривають.

Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1