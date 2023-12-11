Одесит виявив саморобний піротехнічний засіб під своєю автівкою
Вчора, 10 грудня, до поліції звернувся містянин, який повідомив про виявлення підозрілого предмета під власним автомобілем, що був припаркований в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова.
На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет, в якому попередньо знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення в дію.
Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, а слідчі вилучили його та направили на експертизу.
За даним фактом поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до даного правопорушення а також мотивів злочину.
Слідчі дії тривають.
Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1Tweet