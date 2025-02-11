Одесит забив до смерті товариша, запідозривши у крадіжці гаманця

Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

«Вранці біля багатоповерхівки на вулиці Героїв Крут виявлено закривавлене тіло чоловіка», – такого змісту повідомлення надійшло на спецлінію 102 декілька днів тому від перехожої жінки. На місце було скеровано слідчо-оперативну групу Одеського районного управління поліції № 1, співробітників слідчого управління з мобільною ДНК-лабораторією та кінологічного центру обласної поліції. І менш ніж за пів години правоохоронці встановили, що до події причетний судимий за крадіжки 37-річний житель Київського району.

Поліцейські зʼясували, що напередодні вночі останній зі 43-річним місцевим знайомим вживали алкогольні напої на майданчику між будинками. В розпал хмільних посиденьок молодший за віком чоловік не знайшов свого гаманця і почав звинувачувати у крадіжці старшого. А в ході конфлікту забив його до смерті скляною пляшкою, ногами та кулаками.

Тіло загиблого слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, зловмисника ж розшукали неподалік від місця вбивства і затримали в процесуальному порядку.

У фігуранта вилучили гаманець, який він не помітив у своїй кишені і вважав викраденим, закривавлений одяг та інші речі, що мають значення для слідства.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одеське районне управління поліції № 1