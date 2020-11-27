У столиці ліквідували дві нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та вирощування конопель

Раніше судимі товариші обладнали в підвалі гаражу теплицю, в якій методом гідропоніки вирощували елітні рослини конопель. Окрім того, під час санкціонованого обшуку у квартирі одного з наркоаграріїв правоохоронці виявили амфетамін та лабораторне обладнання для його виготовлення. За цінами «чорного» ринку вартість вилучених наркотичних засобів перевищує два мільйони гривень.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України затримали двох мешканців столиці, які займалися вирощуванням відбірних сортів рослин конопель на території гаражного кооперативу у Деснянському районі.

Як встановлено, двоє раніше судимих товаришів, 35-ти та 43-х років, обладнали в підвалі гаражного кооперативу теплицю. Вони оснастили її спеціальним світлом, приладами для підтримки необхідної вологості, температури та живленням рослин міндобривами та вентиляцією. Потім уже готові суцвіття марихуани правопорушники зберігали в ємкостях для подальшого збуту. Окрім цього, «аграрії» підписали кожен відповідний сорт, назви яких зазначили у записах та продублювали бірками на висушених рослинах.

Правоохоронці, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та за силової підтримки поліції особливого призначення, провели ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання, в гаражі й автомобілі зловмисників. У результаті заходів вилучено висушені рослини конопель, пакети та ємкості з марихуаною, загальною вагою понад десять кілограмів, вогнепальну та холодну зброю. Крім того, в квартирі одного з чоловіків виявили пів кілограма амфетаміну та лабораторне обладнання для його виготовлення.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних засобів складає понад два мільйони гривень.

Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі слідчого управління столичного главку готують їм повідомлення про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Також готується до суду клопотання щодо арешту майна наркоаграріїв з подальшою його конфіскацією.

За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За незаконні оборудки з наркотичними засобами їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України