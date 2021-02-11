Одного із заступників директора «Украероруху» підозрюють у шахрайстві

Посадовець побудував шахрайську схему, вимагаючи від підприємців 100 000 доларів США за дозвіл на користування 2 000 га земель сільськогосподарського призначення.

Викрили неправомірні дії посадовця оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі Печерського управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури № 6.

За даними слідства, один із заступників директора держпідприємства «Украерорух» побудував шахрайську схему, вимагаючи від підприємців 100 000 доларів США за дозвіл на користування 2 000 га земель сільськогосподарського призначення. Події відбувалися у 2018-2019 роках, коли чоловік очолював Регіональне відділення Фонду держмайна України у Полтавській та Сумській областях.

9 лютого правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України прямо у вагоні потягу «Інтерсіті» – на ньому затриманий прямував до Харкова. Там він мав отримати частину раніше обумовленої суми – 70 000 доларів США в одному із пунктів мережі обміну валют.

Напередодні посадовець домовився про передачу згаданої суми коштів через пункт обміну валют цієї ж мережі у Києві – там правоохоронці виявили та вилучили 70 000 доларів США.

Наразі заступникові директора ДП «Украерорух» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України