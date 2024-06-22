Один із підозрюваних у замаху в Києві на журналіста Айдоса Садикова здався владі Казахстану
Йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук.
Один із двох підозрюваних у замаху на вбивство казахстанського опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова в Києві здався казаським органам внутрішніх справ.
Як пише Генеральна прокуратура Казахстану, йдеться про Алтая Жаканбаєва – одного із двох чоловіків, яким в Україні повідомили про підозру і оголосили у міжнародний розшук.
“21 червня Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні цього злочину” – йдеться у повідомленні.
Також у Генпрокуратурі Казахстану додали, що для встановлення місцеперебування Мейрама Каратаєва проводяться оперативно-розшукові заходи.
Що відомо про справу
- Замах на громадянина Казахстану, опозиціонера і журналіста Айдоса Садикова стався 18 червня у Шевченківському районі Києва, неподалік будинку, де потерпілий мешкає з дружиною. Після замаху він перебував у важкому стані.
- Підозрювані прибули на територію України 2 червня, перетнувши польсько-український кордон. У столиці вони орендували квартиру та придбали автомобіль.
- За потерпілим певний час спостерігали, вивчаючи його маршрути.
- 18 червня, в день скоєння злочину, один з підозрюваних підійшов до машини постраждалого, зробив постріл, а його спільник спостерігав за ситуацією навколо будинку. Після цього вони залишили місце злочину.
- Територію України підозрювані покинули в день скоєння замаху на умисне вбивство, перетнувши кордон України та Молдови.
- 21 червня Офіс генпрокурора України повідомив, що Жаканбаєва і Каратаєва оголосили в міжнародний розшук.
Хто такий Садиков
- Айдос Садиков зазнав кримінального переслідування на батьківщині. У 2010 його засудили до двох років позбавлення волі за статтею про хуліганство. Тоді кримінальну справу він та його прихильники назвали сфабрикованою, пише ІМІ.
- Садиков вів активну громадську діяльність, влаштовував акції протесту. Разом із дружиною він наразі веде власний YouTube-канал “БАСЕ”, де, зокрема, критикує владу Казахстану та олігархів. Садиков також відомий підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їхнього придушення вводили війська ОДКБ. З жовтня 2023 перебуває в розшуку у Казахстані за так зване розпалювання ворожнечі.
- Останнє відео на його каналі має назву “Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу”.