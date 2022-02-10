У шахрайстві з відшкодуванням ПДВ на ₴856 тис. підозрюють підприємця з Мукачева

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури місцевому підприємцю повідомлено про підозру у підробленні офіційного документа та його використанні (ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України), а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік зареєстрував ФОП і вказав, що займається організацією перевезення вантажів. Однак, не здійснюючи підприємницьку діяльність, підробив ряд офіційних документів для одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Встановлено, що чоловік протягом майже двох років щомісяця подавав до податкової інспекції декларації з ПДВ як документи про результати фінансово-господарської діяльності. При цьому в них містилися недостовірні дані про обсяги здійснення операцій із міжнародних перевезень вантажів, які підлягали оподаткуванню. Насправді ж такі перевезення не здійснювалися, а недобросовісний підприємець за весь цей час безпідставно заволодів 856 тис. грн бюджетних коштів.

Подальше розслідування у провадженні здійснюють слідчі Мукачівського райуправління поліції. Максимальна міра покарання, яка може загрожувати чоловіку у разі доведення його вини, – до 12 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури