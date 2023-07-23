Росіянина, який убив дружину, не посадили, бо він воював проти України

Суд вирішив не саджати військового, який убив дружину, а пом’якшувальною обставиною стала участь у війні в Україні.

Про це повідомляє “Агентство” з посиланням на судовий реєстр РФ.

За словами видання, учасникам війни давно призначають більш м’які вироки, але це перша відома справа, за якою війна стала пом’якшувальною обставиною при вбивстві.

Єфрейтора Едуарда Бітарова визнали винним у вбивстві в стані афекту, стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Суд вирішив обмежитися обмеженням по військовій службі з утриманням 10% від забезпечення в дохід держави.

Серед обставин, що пом’якшують покарання, суд визнав, зокрема, його участь у війні в Україні та наявність статусу “ветерана бойових дій”.

Інші пом’якшувальні обставини – визнання провини, наявність дітей, перше притягнення до кримінальної відповідальності, позитивні характеристики, часткова компенсація моральної шкоди потерпілим.

Раніше місцеві ЗМІ писали, що Бітаров убив колишню дружину “з особливою жорстокістю”: він завдав їй 16 ударів ножем.

В апеляції рідні жертви також наполягали, що докази у справі вказують на катування і вбивство з особливою жорстокістю.

Крім того, як вказували родичі, Бітаров на суді неодноразово змінював свідчення: спочатку він говорив про самооборону, потім – про аморальну поведінку жінки. // УП