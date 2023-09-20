Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго

Офіс Генерального прокурора 20 вересня проводить обшуки в приміщенні НЕК “Укренерго”, держкомпанії, яка оперує магістральними електромережами. Йде виїмка договорів із контрагентами, з якими компанія працювала в 2019-2023 роках.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, яку публікує LIGA.net. Також проведення обшуку підтвердили в Укренерго.

Обшук проводиться в рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками Міністерства внутрішніх справ 16 вересня.

Серед контрагентів перераховуються компанії ТОВ “Центробуд”, ТОВ “Секур Інтеграція”, ТОВ “Топ Трейдінг Лайн”, ТОВ “НВЦ Інбіотех”, КВКП “Союз”, ТОВ “Енерго Країна”, ТОВ “Хорос”, МПП Фірма “Інтеренергосервіс”, ТОВ “Еліз”, ТОВ “Контур-М”, ТОВ “МГК Черкаси”, ТОВ “Буд-Агро-Енерго-Груп”, ТОВ “Структум” тощо. Ці компанії постачали НЕК “Укренерго” товари та послуги в 2019-2023 роках.

Джерела ЛІГА.нет, знайомі з обставинами провадження, вказують що воно було зареєстровано, спираючись на результати перевірки Укренерго Державною аудиторською службою (ДАСУ). Звіт про цю перевірку ДАСУ було складено ще у березні 2023 року.

Пресслужба Укренерго підтвердила LIGA.net факт проведення обшуків.

Нагадаємо, нинішній міністр енергетики Герман Галущенко вже давно хоче змінити керівника НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, який очолив компанію в 2020 році.

Наймасштабніша спроба відбулась у листопаді-грудні 2021 року, коли закінчились повноваження наглядової ради Укренерго, а нова ще не була призначена. Тоді Міненерго видало наказ про заміну 5 з 7 членів правління Укренерго. Щоправда, після розголосу накази так і не були застосовані.