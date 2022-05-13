У заволодінні майже ₴680 тис. під час ремонту будинку культури на Житомирщині підозрюють підрядника та інженера з технагляду

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, директору товариства та інженеру з технагляду повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (інженеру — у пособництві) офіційних документів ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством установлено, що заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах скоєно підрядником під час капітального ремонту будинку культури у с. Словечне Овруцького району.

Зокрема, директор товариства, за пособництва інженера з технічного нагляду, звітуючи у грудні 2018 року про виконання ремонту, вніс до офіційних документів неправдиві відомості, значно завищивши обсяги витрачених матеріалів та виконаних робіт. Інженер, завідомо знаючи про недостовірність офіційних документів, все ж завірив їх своїм підписом.

За результатами проведених будівельно-технічної та економічної експертиз встановлено, що підряднику з бюджету зайво перераховано майже 680 тис. грн, якими він заволодів за пособництва інженера.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді застави, відповідно, директору — на суму майже 500 тис. грн, інженеру — майже 200 тис. грн. Також готується клопотання до суду про накладення арешту на наявне у них майно з метою можливою подальшої конфіскації.

Додамо, що «на рахунку» директора товариства — це вже третій злочин, пов’язаний із зловживанням бюджетними коштами. Стосовно двох інших — махінації під час капітального ремонту спортзалу ДЮСШ в Овручі та спортивного майданчика зі штучним покриттям у Народичах обвинувальні акти наразі розглядаються у судах.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури