Псевдобанкір ошукав жителя Тернопільщини майже на 60 тисяч

Правоохоронці області задокументували факт шахрайства вчинений щодо мешканця Хоросткова. Чоловік повірив додзвонювачу, повідом омив персональні дані та втратив майже 60 000 гривень.

До заявника зателефонував невідомий та представився співробітником банку. Він ввійшов в довіру та під приводом здійснення банківських операцій дізнався конфіденційну інформацію. Як тільки краянин поклав слухавку, то отримав сповіщення про списання коштів. З кредитки аферист зняли 48546 гривень, а з поточного рахунку майже 11000 гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують краянам ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців.

Ніколи не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, ПІН-код або CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS. Якщо дзвонять і уточнюють ці дані, знайте: це спроба шахрайства.

Суворо дотримуйтеся правил користування карткою, не передавайте ніякої інформації третім особам. Якщо подзвонили і представилися співробітником банку з невідомого номера телефону, не потрібно вступати в дискусію, покладіть слухавку та зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови. Всі дзвінки, які надходять з банку клієнту, зберігаються в історії контактів з клієнтом.

У разі надходження дзвінка з невідомого номера необхідно терміново передзвонити на гарячу лінію і уточнити у оператора всю інформацію по карті, при втраті або крадіжці – карту заблокувати.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області