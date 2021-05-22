В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в лицо ученице

В Москве мужчина в шутку выстрелил в девушку, вплотную прижав ей ко лбу травматический пистолет. По всей видимости, он забыл, что пистолет заряжен. Сейчас в происшествии разбирается полиция, а пострадавшая доставлена в больницу.

Как сообщает телеграм-канал Baza, «шутником» оказался 42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров. К нему приехали две девушки, чтобы договориться о тренировках. Разговор проходил возле подъезда дома.

Когда дела были улажены, Егоров внезапно решил похвастаться своим пистолетом. Он достал оружие и попытался приставить его к виску одной из девушек, но та отстранилась. Тогда он вплотную поднес пистолет ко лбу второй девушки. Та оказались смелее и сопротивляться не стала и тут прозвучал выстрел.

Заряд, к счастью, не пробил кость, однако на голове девушки тут же проступила кровь.

Сейчас девушка находится в больнице. Ее здоровью ничего не угрожает, но на лбу может остаться шрам. А Егоров дает показания в полиции. // МК