Оголошено підозри 30 псевдоправоохоронцям окупаційної «міліції»

Колаборанти працюють на окупованій території Херсонщини у незаконно створеному «мвд росії». Їм загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Колаборантів, які присягнули на вірність окупантам, ідентифікували оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Встановлено, що двадцять п’ять чоловіків і п’ятеро жінок – мешканці тимчасово захопленої Херсонщини та Криму – пішли на службу у фейковий «каховскій отдел міністерства внутренніх дєл росіі».

Очолив підрозділ 53-річний кримчанин, який до служби у псевдоправоохоронному органі здійснював юридичні консультації та керував однією з ялтинських громадських організації. До своєї «команди» він набрав «фахівців» з числа пенсіонерів ОВС, віком від 60-ти років, кількох колишніх правоохоронців та цивільних осіб, які не мають досвіду роботи у правоохоронних органах, а також відповідних знань та навиків.

Перебіжники виконують злочинні накази ворога, проводять обшуки у місцевого населення, а також залякують людей кримінальним переслідуванням.

Наразі слідчі ГСУ СБУ заочно оголосили їм про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі.

Працівники ДВБ НПУ продовжують встановлювати перебіжників для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України