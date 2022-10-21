Оголошено про підозру кримському СБУшнику, який перейшов на роботу в ФСБ РФ

Колишньому слідчому СБУ в Автономній республіці Крим Дмитру Грамашову оголосили підозру в державній зраді.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

З 2010-го Грамашов проходив військову службу за контрактом у кримській СБУ, а також обіймав посаду слідчого 1 слідчого відділу в ГУ СБУ в АР Крим.

Після анексії Криму в період з кінця лютого — квітня 2014 року Грамашов перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту. А саме почав працювати у Федеральній службі безпеки РФ.

Грамашов обійняв посаду старшого слідчого-криміналіста в незаконно утвореному УФСБ Росії в Республіці Крим та місту Севастополі.

З 2015 року Грамашов також підозрюється у дезертирстві (ст.408 ККУ), а також порушенні недоторканості житла із застосуванням насильства чи погрозами (ч.2 ст.162 ККУ) і перешкоджанні законній журналістській діяльності.

Після окупації півострова Грамашов як слідчий ФСБ РФ переслідував українську журналістку Анну Андрієвську із «Центру журналістських розслідувань». Щодо Андрієвської розпочали кримінальну справу за публічні заклики до посягання на територіальну цілісність РФ. Через тиск журналістка мусила виїхати на материкову територію України. // Судовий репортер