Оголошено про підозру російським окупантам, які жорстоко вбили патріота України на Миколаївщині

Під час опрацювання інформації про воєнні злочини в регіоні поліцейські виявили аудіозапис перехоплення розмови російських військовослужбовців, яка свідчила про катування і вбивство цивільного. Правоохоронці провели кропітку роботу та встановили трьох загарбників, які катували та вбили цивільного чоловіка.

Слідчі на той момент не знали ні хто його скоїв, ні хто є постраждалим. Для того, щоб встановити фігурантів та потерпілих, поліцейські перевірили всі факти вбивств цивільних громадян на деокупованій території Миколаївської та Херсонської областей, які за способом вчинення можуть відповідати отриманій в інформації, але не знайшли збігів.

Після стали телефонувати всім мешканцям і головам місцевих сіл та територіальних громад. Опитавши десятки людей, слідчі Нацполіції виявили факт, який відбувся в кінці березня 2022 року в одному з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області.

Встановивши місце поховання вбитого, поліцейські провели ексгумацію трупа для проведення судмедекспертизи та порівняльної генетичної молекулярної експертизи з родичами загиблого.

Експертизи підтвердили: вбитий — 53-річний місцевий мешканець, який мав принципову активну українську позицію. Перебуваючи в окупації, він ретельно нотував кількість, напрямок та дати пересування російської техніки і передавав цю інформацію Збройним силам України. За це окупанти спочатку його били і катували: звʼязали руки пластиковими хомутами і пиляли напильником зуби, а після відрубали пальці рук і застрелили. Цю інформацію у ході оглядів місця події, допитів свідків, проведення слідчих експериментів та сотень інших слідчих дій повідомили очевидці злочину.

Для встановлення осіб вбивць поліцейські звернулись до Головного управління Розвідки Міністерства оборони України, працівники якого в найкоротші терміни допомогли ідентифікувати російських військових, котрі в момент вчинення злочину дислокувались на території Снігурівського району Миколаївської області.

Маючи всі необхідні відомості, слідчі Національної поліції встановили та довели причетність до катування і вбивства мирного мешканця трьох військовослужбовців рф, а саме — командирів та солдата 108 десантно-штурмового полку з Краснодарьского краю.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, за вбивство і катування цивільного на Миколаївщині їм повідомили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Поліцейські ретельно перевіряють десятки інших фактів воєнних злочинів, до яких можуть бути причетні ці російські військові.

Жахливі масові воєнні злочини, які російські окупанти вчиняють на території України, не залишаться без відповіді, а загарбники мають бути притягнуті до відповідальності в українських та міжнародних судах.

Департамент комунікації Національної поліції України