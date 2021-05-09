Оголошено вирок мешканцю Київщини, який ножем поранив чоловіка
За чаркою між знайомими виникла суперечка, під час якої правопорушник дістав із кишені ніж та двічі вдарив ним опонента. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років та двох місяців тюремного ув’язнення.
Восени 2019 року до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що неподалік від Центрального залізничного вокзалу між чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них отримав ножове поранення. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.
Поліцейські з’ясували, що чоловіки познайомились на території вокзалу та вирішили розпити пляшку алкоголю. Під час застілля між знайомими виник конфлікт, у ході якого один із них дістав із кишені ніж і двічі вдарив опонента у живіт та плече.
Працівники поліції затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Затриманий – уродженець Київської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та грабежу.
Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом правоохоронці направили до Солом’янського районного суду, який визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
Окрім цього, на підставі ст. 71 (Призначення покарання за сукупністю вироків) Кримінального кодексу України, було вирішено частково приєднати невідбуте покарання та остаточно призначити зловмиснику покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років та два місяці.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet