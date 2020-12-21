Охоронці луцького нічного клубу побили поліцейського

У Луцьку охоронці одного з нічних закладів у Луцьку побили дільничного офіцера поліції, коли той перевіряв роботу закладу в умовах карантину.



Двох працівників охорони 22 та 28 років затримали, повідомляє Нацполіція Волині.

Правоохоронці кажуть, їх працівник отримав інформацію, що в клубі триває розважальний захід, який продовжуватиметься після 23:00, а це відповідно до нових обмежень Кабміну – заборонено.

Прибувши на місце поліцейські побачили, що всередині клубу перебувало чимало відвідувачів. За попередньою інформацією, їх туди пропускали “по знайомству” чи “по дзвінку”.

Полійцейський показав охоронцям закладу посвідчення і наголошував на дотриманні карантинних обмежень. Охоронці схопили правоохоронця та вивели з закладу, нанісши тілесні ушкодження.

Нападника на правоохоронця загрожує обмеження, або позбавлення волі до п’яти років. Нині очікується погодження прокуратурою їм підозр у скоєному. // Діло