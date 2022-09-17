Охороняють адмінбудівлі окупаційної адміністрації «ДНР» у смт Мангуш – повідомлено про підозру двом експатрульним

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом експрацівникам поліції заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року інспектор взводу роти 3 управління та поліцейський батальйону управління Патрульної поліції в Донецькій області зрадили присязі на вірність Україні та почали працювати на країну-агресора.

Підозрювані добровільно обійняли посади на тимчасово захопленій території Донеччини у незаконно створеному «Мангушському районному відділі внутрішніх справ МВС ДНР».

До їх обов’язків входить патрулювання та охорона адміністративних будівель окупаційної адміністрації «ДНР» у смт Мангуш Донецької області.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом ТУ ДБР (з дислокацією у м. Маріуполь), розташованого у м. Краматорську за оперативного супроводу Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора