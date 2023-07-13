10 років реального ув’язнення: прокурори відстояли вирок високопосадовцю-хабарнику

За принципової та послідовної позиції прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури вирок ексзаступнику голови Держсільгоспінспекції України, обвинуваченому у хабарництві в особливо великому розмірі, залишено апеляційною інстанцією без змін (ч.4 ст. 368 КК України).

Засудженому чиновнику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки та конфіскації половини майна, яке є його власністю. Також суд позбавив посадовця рангу посади державного службовця.

Прокурори у всіх судових інстанціях майже дев’ять років поспіль відстоювали свою принципову позицію та доводили факт вимагання й отримання засудженим хабара в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Сторона захисту постійно оскаржувала вироки та ухвали судів до апеляційних та касаційних інстанцій, і навіть домоглась закриття справи за «не встановленістю достатніх доказів для доведення винуватості засудженого». Однак наполегливість прокурора та переконлива й аргументована доказова база стали запорукою перемоги справедливості у цьому судовому процесі.

Наразі вживаються заходи до виконання судового вироку.

Обставини справи: Події мали місце у серпні 2014 року на Кіровоградщині. Саме тоді правоохоронці затримали ексзаступника голови Держсільсгоспінспекції України на вимаганні та отриманні 357 тис грн хабара. Вказані кошти чиновник вимагав від директора кіровоградського підприємства за надання дозвільних документів установою на розробку родовища.

Кіровоградська обласна прокуратура