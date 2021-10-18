Охотясь на запрещенной территории мужчина застрелил товарища

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В Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний мужчина получил смертельное огнестрельное ранение.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Фото: dpchas.com.ua

Сообщается, что трагедия произошла вблизи села Новогнатовка Волновахского района, где охотиться запрещено.

По предварительной информации, 59-летний мужчина случайно из незарегистрированного ружья застрелил своего товарища, с которым приехал на незаконную охоту.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Волновахского районного отдела полиции. Полицейские изъяли оружие, которое отправили на экспертизу.

По факту события начато уголовное производство. Сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация — ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают, за нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи оружия, предусмотренного ст. 190 КУоАП, охотника привлекут к ответственности.

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