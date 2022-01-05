Охтирські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який викрав гроші з авто вітчима

Розбивши скло в автомобілі, 30-річний чоловік проник до чужого автомобіля та викрав звідти 30 000 гривень. Правоохоронці розшукали зловмисника та вже повідомили йому про підозру.

Із заявою про злочин до поліції звернувся 63-річний житель Охтирського району. Чоловік повідомив, що виявив зникнення чималої суми грошей, які він зберігав у своєму автомобілі.

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 30-річний пасинок чоловіка, який знав де той ховає гроші. Привласнити їх, зловмисник поїхав до столиці аби там на них погуляти.

Вже досить скоро правоохоронці розшукали та затримали його.

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне йому загрожує до шести років позбавленням волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області