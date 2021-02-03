Охтирські поліцейські викрили жінку та хлопця у вчиненні крадіжки з будинку

Молода жінка та хлопець завітали «в гості» до старенької жительки села, а після того, як вони пішли, пенсіонерка виявила пропажу грошей.

Минулої доби, в селі Розсоші Великописарівського району, правоохоронці викрили 27-річну жінку та 18-річного хлопця у вчиненні крадіжки з будинку 83-річної пенсіонерки.

З’ясувалося, що ця пара, завітавши до домоволодіння старенької, попросила напитися води. І поки бабуся приділяла увагу молодій жінці, хлопець не став гаяти час, непомітно пройшов у кімнату будинку та викрав там гроші у сумі 2 800 гривень.

Виявивши крадіжку і запідозривши у ній односельців, бабуся поскаржилася на зловмисників місцевій листоноші, а та повідомила про злочин до поліції. Поліцейські швидко розшукали зловмисників. Ними справді виявилися жителі цього ж села. Та от, більшу частину грошей крадії вже встигли витратити.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Сумської області