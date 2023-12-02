Окупаційного військового коменданта Мелітополя засудили за незаконне увʼязнення директорки технікуму

Комунарський районний суд міста Мелітополя визнав російського військовослужбовця Сєргєя Семенчатенка винним у порушенні законів і звичаїв війни.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

22 листопада суд ухвалив вирок, текст якого в реєстрі заборонений до оприлюднення. Справу розглянули в закритому засіданні, тому що близькі родичі потерпілої та свідків залишаються на окупованій території.

На сайті суду повідомляється, що окупанта засудили до максимального можливого покарання у вигляді 12 років увʼязнення.

Із відкритих джерел відомо, що Семенчатенко на час скоєння злочину був командиром тактичної групи «22-ї окремої ордена Жукова бригади оперативного призначення», в/ч № 3642 Військ національної гвардії Російської Федерації. З метою конспірації Семенчатенко користується позивним «Сайгон»

У період із 21 травня 2022 року по 25 травня 2022 року в окупованому місті Мелітополі Запорізької області Семенчатенко викрав і нелегально увʼязнив цивільну мешканку — в.о. директора державного навчального закладу «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти». Потерпіла зазнала жорстокого поводження, і наруги над людською гідністю. З жінкою проводили численні допити вночі, не даючи спати. Вона утримувалася із обмеженням у їжі та воді, без облаштованого санвузла, засобів гігієни та місця для відпочинку.

Кримінальне провадження зареєстрували 29 травня 2022 року, тобто на четвертий день після звільнення жінки. Потерпілій вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.

Коли Семенчатенку заочно обирався запобіжний захід, то підозру обґрунтовували показаннями потерпілої і трьох свідків, як впізнали цього за фото і розповіли, що він мав позивний «Сайгон» і був військовим комендантом Мелітополя та залякував цивільне населення, шляхом викрадення та протиправного позбавлення волі і застосуванням насильства. У матеріалах справи був витяг з автоматичної системи «російський паспорт» Федеральної міграційної служби Російської Федерації, яким підтверджується наявність у Семенчатенка громадянства РФ, його реєстрація і місце проживання. Також протиправна діяльність Семенчатенка начебто підтверджується дзвінками з його номерів мобільного звʼязку, інформація про які є у слідчих.