Омбудсмен також звернувся до правоохоронців через скандальні висловлювання Фаріон

Лубінець вважає такі заяви екс-депутатки дискримінацією.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів через висловлювання екс-депутатки Ірини Фаріон, яка назвала “збродом” українських військових, які говорять російською.

У своєму Telegram-каналі омбудсмен підкреслив, що у Збройних силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

Він нагадав, що висловлювання, які напередодні поширила Фаріон, є утиском – формою дискримінації, яка заборонена чинним законодавством України.

“Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування”, – повідомив Лубінець.

Уповноважений наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Він закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

“Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена”, – зауважив омбудсмен. // УНІАН