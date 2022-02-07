Оперативники затримали двох осіб за вчинення крадіжки на столичному Подолі

Пошкодивши навісний замок, спільники потрапили до підвалу житлового будинку та зняли звідти лічильники води, крани та фрагменти металевих труб. Викрадене майно фігуранти хотіли продати, однак їх оперативно зупинили правоохоронці. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції звернулась майстер комунального підприємства із повідомленням про крадіжку лічильників водопостачання з підвалу будинку на вулиці Наталії Ужвій. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Денис Сілочі повідомив, що за викликом на місце також вирушили співробітники кримінальної поліції, які почали відпрацьовувати прилеглу територію з метою виявлення ймовірних підозрюваних:

«Менш як за годину оперативникам вдалось затримати осіб, причетних до скоєння злочину. При собі фігуранти мали інструменти, за допомогою яких пошкодили навісний замок до підвального приміщення та у подальшому викрали звідти лічильники з водопостачання, крани та фрагменти металевих труб. Слідчі вилучили речові докази, а порушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Затриманими виявились 32 та 36-річні уродженці Житомирської та Запорізької областей, які не мають постійного місця мешкання у Києві.

Окрім цього, правоохоронці встановили, що один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та наразі перебуває у розшуку за вчинення крадіжки у іншій області.

«За погодженням із Подільською окружною прокуратурою затриманим було повідомлено про підозру за частиною третьою статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Одному з фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а іншому – цілодобовий домашній арешт. На даний час ми маємо інформацію щодо причетності підозрюваних до ряду аналогічних злочинних епізодів, скоєних у столиці. За свої дії спільникам загрожує до шести років позбавлення волі», — додав Денис Сілочі.

Відділ комунікації поліції Києва