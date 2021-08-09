Оперативники затримали злодійку із Закарпаття, яка у центрі столиці обікрала іноземку

Наразі їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Фігурантці загрожує до п’яти років обмеження волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась громадянка іншої держави та повідомила, що її обікрали у центральній частині міста Києва. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів дізнавач відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Владислав Процишин, правоохоронці опитали потерпілу та розпочали пошуки ймовірних підозрюваних:

«Ми з’ясували, що зловмисниця обрала жертвою 61-річну гостю столиці. Вона прослідкувала за нею та, коли жінка зайшла до підземного переходу на Майдані Незалежності, поцупила її гаманець, в якому були 3000 тисячі гривень та 100 євро. У ході оперативно-розшукових заходів особу зловмисниці встановлено та затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженка Закарпатської області, 2000 року народження».

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва дізнавачі повідомили затриманій про підозру. Фігурантці загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва