Оперативники затримали киянина за пограбування знайомого

Зловмисник вирвав із рук потерпілого мобільний телефон та втік. Слідчі повідомили чоловіку про підозру та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від 49–річного місцевого мешканця про те, що на вулиці Володимира Сікевича його пограбував чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, патрульні поліцейські та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

Поспілкувавшись із заявником правоохоронці з’ясували, що до нього підійшов знайомий та під час бесіди вирвав з рук мобільний телефон і втік. Потерпілий надав детальний опис кривдника, за яким поліцейські негайно розпочали його пошуки.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – мешканець столиці, 1996 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння грабежу.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва