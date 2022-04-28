ОПЗЖшній псевдозаступниці псевдоголови Маріуполя повідомлено про підозру у державній зраді

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» у м. Маріуполі, який на теперішній час частково перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надала згоду на співпрацю з окупантами.

Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади РФ та зайняла посаду «заступниці голови адміністрації м. Маріуполя». Підозрювана пропагує діяльність керівника псевдореспубліки «ДНР» та окупаційної адміністрації міста з метою формування думки серед населення і світової спільноти про нібито законність дій загарбників.

Крім того, в інтерв’ю російським ЗМІ жінка заявила про особисту підтримку проведення 9 травня 2022 року у м. Маріуполі акції-маршу «Бессмертный полк», яку організовують російські пропагандисти.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора