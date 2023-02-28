Депутат будував систему охорони здоров’я на окупованих територіях Куп’янщини

Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області керівником Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Черговим поплічником окупантів виявився депутат Куп’янської районної ради Харківської області, який виявив свою прихильність до рф під час окупації Куп’янського району.

За даними слідства, підозрюваний пішов на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого «и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Підозрюваний відповідав за сферу охорони здоров’я на окупованій території і виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під керівництвом представників рф.

23 лютого цього року депутата затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура