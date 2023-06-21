Організатор схеми підроблення довідок про непридатність до військової служби вже затримувався та вийшов з-під варти за ₴1 млн. застави

Оперативники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області спільно зі співробітниками СБУ затримали групу зловмисників, які організували схему з виготовлення фальшивих документів про непридатність до військової служби для чоловіків призовного віку. За такий пакет документів, з яким в подальшому потенційні призовники перетинали державний кордон України, фігуранти отримували по 10 тисяч доларів США з кожного.

Відомо, що організував злочин 48-річний ужгородець, якого закарпатські поліцейські рівно рік тому затримали за вчинення аналогічного злочину. Тоді співробітники поліції вжили всіх процесуальних заходів для припинення його злочинної діяльності, зокрема слідчі повідомили йому про підозру та звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Суд ухвалив для зловмисника тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі майже 1 мільйон гривень.

Підозрюваний вніс вказану суму грошей та вийшов на волю. Однак від своїх злочинних намірів не відмовився: підшукав собі нового спільника, 42-річного закарпатця, та продовжив скоювати аналогічні злочини.

Вчора, 20 червня, за силової підтримки бійців КОРДу, обох зловмисників було затримано в обласному центрі Закарпаття. Відповідно до статті 208 КПК України їх помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, готують матеріали для повідомлення затриманим про підозру та наполягатимуть в суді на їх безальтернативному триманні під вартою.

Правоохоронці наразі продовжують розслідування та перевіряють на причетність до цієї схеми представників одного з органів місцевого самоврядування та працівників медустанови.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області