Організатора азартних ігор судитимуть надання хабаря працівнику УСБУ

20 серпня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області направили до суду матеріали кримінального провадження відносно 36 – річного правопорушника, який надав неправомірну грошову винагороду службовій особі Управління СБУ за неперешкоджання йому в організації азартних ігор.

Під час досудового розслідування слідчими встановлено, що в червні місяці поточного року зловмисник передав кошти працівникові УСБУ за неперешкоджання у функціонування грального закладу та проведення азартних ігор в приміщенні одного з ресторанів на території міста Хмільник. Фіксовану суму підозрюваний обіцяв надавати службовій особі щомісяця.

Дії підозрюваного слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Матеріали розслідування з обвинувальним актом направлено до суду. Підозрюваному загрожує до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області