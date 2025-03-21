Організатора міжрегіонального наркоканалу засуджено до 7 років ув’язнення

За матеріалами розслідування ДБР Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області засудив організатора міжрегіонального каналу збуту наркотиків до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці березня 2024 року працівники ДБР затримали двох учасників злочинної групи та їхню пособницю.

Очолював угруповання мешканець Дніпропетровської області, який залучив до незаконної діяльності свою знайому з Дніпропетровщини та мешканця Львівської області. Останній виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив місце несення служби на Донеччині.

Зловмисники відправляли клієнтам поштові відправлення з метадоном, канабісом, PVP та метамфетаміном у Донецьку, Дніпропетровську та Львівську області.

Під час обшуків у них вилучили 88 пакетів із наркотичними засобами, готівку, банківські картки та боєприпаси.

Суд також ухвалив вирок щодо пособниці – її засуджено до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки. Третій учасник групи повернувся на службу.

Публічне обвинувачення підтримувала Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань