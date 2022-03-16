Організатора незаконного переміщення осіб затримали на кордоні з Угорщиною

На Закарпатті офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками ВВБ Держприкордонслужби та СБУ в Закарпатській області викрили організатора незаконного переправлення через кордон людей.

Правоохоронці встановили, що 37-річний закарпатець мав намір незаконно переправити через кордон трьох наших співвітчизників призовного віку, попередньо надавши їм чужі паспорти громадян Угорщини. Доправити ухилянтів в Угорщину чоловік збирався власним авто марки «БМВ». Для перетину кордону обрав пункт пропуску «Вилок». За свої послуги українець отримав 45 тисяч доларів США, по 15 тисяч за кожного.

Днями прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали зловмисника та його «підопічних» в пункті пропуску «Вилок».

13 березня, за результатами проведеного досудового розслідування, офіцерами головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі слідчим Виноградівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури організатору незаконного переправлення осіб через кордон було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ.

14 березня відносно нього суддею Виноградівського районного суду обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 діб, з можливістю внесення застави у розмірі 149 тисяч гривень.

Якщо вину громадянина України доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину.

ДПСУ