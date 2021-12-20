Организатора сети мошеннических интернет-магазинов посадили на 6 лет

Получила логическое завершение нашумевшая история масштабного интернет-мошенничества. Группа злоумышленников создала десяток интернет-магазинов и единый колл-центр, операторы которого принимали заказы от клиентов по всей Украине, создавая впечатление солидности и надежности предприятия.

При этом, платежи от клиентов принимались только в виде полной предоплаты за товар, на реквизиты нескольких официально оформленных ТОВ («Технопарк-Центр», «ЛТД-Продукт»). Однако, после того, как клиенты оплачивали немалые суммы за несуществующий товар, «операторы» магазинов просто добавляли их в черный список.

Официально, по данному уголовному делу проходило более 70 потерпевших, потребовавших возместить нанесенный им материальный и моральный ущерб, в размере от 1,5 до 15 тысяч гривен. Общий размер нанесенного мошенниками ущерба оценивается, как особо крупный.

Обвиняемый мошенник долго не признавал свою вину и утверждал, что стал жертвой «подставы» со стороны других участников схемы. Мол, он всего лишь выполнял отведенные ему функции курьера и администратора сайтов, а также обналичивал деньги, и не подозревал, что участвует в мошенничестве.

Между тем, его вина была полностью доказана правоохранителями, которые провели детальный анализ переписки подозреваемого с другими участниками, содержавшейся на изъятых компьютерах и мобильных телефонах.

В результате, мошенник предстал перед судом, где получил за свои действия, связанные с нарушением ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах), наказание, в виде лишения свободы, сроком на 6 лет, с конфискацией имущества. Решением суда, конфискованные у мошенника денежные средства, решено пустить на возмещение ущерба потерпевшим.

Несмотря на то, что полная предоплата является излюбленным инструментом мошенников, большинство потерпевших повелись на «официальность» предоставленных им реквизитов. К сожалению, официальная регистрация фирм-однодневок не является достаточной гарантией защиты граждан от мошенничества. Актуальный юридический статус, а также наличие проблем с налогами и правоохранительными органами у вызывающих подозрение интернет-магазинов, стоит проверять на сайте YouControl.com.ua.