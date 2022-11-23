Зґвалтування 8-річної племінниці – на Дніпропетровщині чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі (ФОТО)

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За публічного обвинувачення Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області визнано винним жителя Новомосковського району за зґвалтування малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Його засуджено до 11  років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у липні 2022 року чоловік залишився доглядати малолітніх доньок своєї рідної сестри. Залишившись у кімнаті наодинці зі старшою племінницею, він силою повалив 8-річну дитину на ліжко та зґвалтував її.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Також щодо засудженого внесено відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

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