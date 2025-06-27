Організували бізнес на окупованій території та сплачували податки до бюджету рашистів: поліцейські повідомили про підозру родині колаборантів

Підозрювані, батько та син, проводили безготівковий обмін гривень на рублі. Свої послуги вони рекламували на інтернет-ресурсах та встигли провести операції на понад 14 мільйонів гривень.

Викрили злочинну діяльність осіб слідчі поліції Києва спільно із співробітниками СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що організували злочинну схему двоє чоловіків – 44-річний уродженець Луганської області та його 24-річний син. Батько, перебуваючи на території так званої «лнр», отримував від громадян українські гривні та здійснював їх конвертацію в російський рубль, після чого надсилав кошти на рахунки сина. При цьому чоловік обіймав посаду генерального директора підконтрольної рф компанії та мав статус платника податків поповнюючи бюджет держави-агресорки.

Його спільник – син, перебуваючи на території столиці, використовуючи валютні біржі обмінював гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля та надсилав батьку для безперервного провадження незаконного бізнесу.

Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема: ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва