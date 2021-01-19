Посадовця Держпраці зловили на хабарі в 1000 доларів США (ФОТО)

За погодженням з Кіровоградської обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно завідувача сектору управління Держпраці у Кіровоградській області за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України).

Наразі подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

Неправомірну вигоду в сумі 1000 тис доларів США працівник Держпраці одержав від приватного підприємця за складання позитивного для нього висновку щодо обставин розслідування нещасного випадку, який мав місце на його виробництві. Викрито посадовця «на гарячому», безпосередньо під час передачі обумовленої суми грошових коштів біля одного із торгівельних закладів обласного центру.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу або позбавленнмя волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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