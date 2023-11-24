Організували масштабне підпільне виробництво алкоголю: на Вінниччині у ділків вилучили понад 20 тонн підакцизної продукції

Підпільні цехи знаходилися в Могилів-Подільському. Продукцію під виглядом відомих марок реалізовували через торговельні мережі області та інтернет-магазини гуртовими та роздрібними партіями. Організатору та сімом учасникам злочинної групи повідомили підозри, серед них – громадяни Молдови.

На виконання доручення уряду Нацполіція продовжує комплекс заходів з детінізації ринку підакцизної продукції. Так, оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції знешкодили діяльність угруповання, яке займалося виробництвом та збутом фальсифікованої алкогольної продукції. До її складу входили громадяни України та Молдови.

Ділки орендували кілька приміщень на території Могилів-Подільського. Частину з них використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту – як склади для зберігання. Усі приміщення знаходилися під цілодобовою охороною та були облаштовані камерами відеонагляду. З метою унеможливлення їх викриття фігуранти використовували рації замість телефонів та засоби для глушіння сигналу, також постійно змінювали сім-картки.

Готову продукцію збували під виглядом відомих вітчизняних та іноземних брендів гуртовими та роздрібними партіями. Доставлення роздрібним покупцям здійснювалася через поштові відділення, а оптовики або самостійно забирали продукцію, або ж фігуранти доставляли її своїми вантажівками до замовників. Окрім того, «відкрили» декілька інтернет-магазинів, де пропонували до продажу різноманітний фальсифікований алкоголь.

З метою припинення діяльності злочинної групи співробітники УСР у Вінницькій області, слідчі СУ ГУНП за силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення провели 70 обшуків за місцями виготовлення та зберігання фальсифікату, місцями проживання та в автомобілях, якими користуються фігуранти. Вилучили понад 20 тонн «алкоголю», тару для пакування, майже 330 тис. грн у різній валюті, рації, засоби для глушіння сигналу, легкові та вантажні автомобілі, «чорнові» записи тощо. Загальна вартість вилученого сягає 5 млн грн.

За результатами заходів організатору та шістьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення інших учасників угруповання до відповідальності.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області та 24-го прикордонного загону. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України