Ошукали громадян майже на ₴100 тисяч: поліцейські Кривого Рогу викрили двох спільників у шахрайстві

Від шахрайських дій аферистів постраждали більше 20 громадян з різних областей країни

Співробітники відділення поліції №3 Криворізького РУП встановили, що підозрювані розміщували інформацію про продаж товарів на одному із сайті оголошень у мережі Інтернет. Обов’язковою умовою продажу була часткова або повна передплата на банківську картку. Після надходження грошей на свої картки, зловмисники обривали зв’язок із потенційними покупцями.

Правоохоронці спільно з кіберполіцейськими встановили, що до шахрайських дій причетні двоє місцевих жителів віком 32 та 36 років. Сума завданих спільниками збитків становить близько 100 тисяч гривень.

19 грудня із залученням силової підтримки полку поліції особливого призначення, було проведено 5 санкціонованих обшуків за місцями мешкання чоловіків, а також у їх автомобілях. В результаті слідчих дій було виявлено та вилучено: банківські картки різних фінансових установ, мобільні телефони, сім-карти, ноутбуки, флеш-носії, модеми, записники та грошові кошти.

Наразі вирішується питання стосовно повідомлення чоловікам про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу.

Поліцейські нагадують громадянам бути уважними та обережними під час купівлі товарів в інтернеті. Щоб не стати жертвою шахраїв, купуйте товари лише у перевірених продавців та в інтернет-магазинах, або користуйтеся послугою післяплати та сплачуйте за товар на пошті.

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Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького райуправління поліції