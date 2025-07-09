У Львові судитимуть дніпрянина, який вкрав понад пів мільйона гривень у матері загиблого солдата

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного чоловіка. Йому інкримінують крадіжку, привласнення офіційного документа та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 2 ст. 361 КК України).

Слідством встановлено, що у кінці червня минулого року в центральній частині міста мешканець Дніпра викрав у 60-річної жінки телефон та гаманець. Таким чином обвинувачений заволодів фінансовим номером та банківськими картами потерпілої.

Це дозволило чоловікові відновити пароль до її інтернет-банкінгу та отримати доступ до рахунків.

У подальшому, обвинувачений незаконно використовував кошти потерпілої, більша частина з яких – грошова допомога, яку жінка отримала після загибелі сина. Зокрема, чоловік розраховувався за товари і послуги з її карти, в тому числі й поповнюючи рахунки в онлайн-казино. Окрім цього знімав готівку в банкоматах.

Таким чином він завдав жінці матеріальної шкоди на понад 500 тис. грн.

Досудове розслідування – Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції Львівської області, оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури