Ошукав людей на суму понад ₴400 тис. – повідомлено про підозру жителю Шепетівщини

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 22-річному мешканцю району у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч.ч. 1-3 ст. 190, ч. 1 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ч. 2 ст. 361 КК України).

Чоловік запропонував декільком особам додатковий заробіток, що полягав у оформленні на їх ім’я кредитів, які підозрюваний зобов’язувався сам погашати, а за таку «послугу» обіцяв людям відсоток від позиченої суми.

Насправді ж наміру закривати кредитні борги потерпілих він не мав.

Також, користуючись довірою громадян, він отримав доступ до їх онлайн-банкінгу та отримував позики вже без їх відома.

Таким чином підозрюваний ошукав 4 людей, завдавши матеріальної шкоди на суму понад 400 тис грн. Гроші витрачав на власні потреби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури