Ошукав на 50 тисяч гривень: кіберполіцейські припинили злочинну діяльність шахрая

Чоловік шахрайським шляхом отримав дані банківських рахунків та оформив мікропозики. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Фігуранта викрили працівники кіберполіції, спільно зі слідчими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, за процесуального керівництва Черкаської оружної прокуратури.

Під час проведення слідчо-розшукових дій правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний киянин.

Як встановили поліцейські, зловмисник під приводом працевлаштування потерпілої на роботу попросив надіслати дані її банківських карток. Отримавши потрібну інформацію, чоловік оформив мікрокредити на загальну суму близько 50 000 гривень, які привласнив собі.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили беззаперечні докази, які підтверджують причетність фігуранта до шахрайських дій.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На даний час тривають слідчі дії, встановлюються всі особи, які могли постраждати внаслідок шахрайських дій.

Сектор комунікації поліції Черкаської області