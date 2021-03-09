Осужден житель Дружковки, который убил соперника, а труп вывез в лес

При публичном обвинении, которое поддерживала Краматорская местная прокуратура, житель Дружковки признан виновным в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Прокурором в суде доказано, что вечером 24 апреля 2020 года 42-летний мужчина находился в салоне автомобиля с женщиной, когда ему позвонил ее бывший парень и предложил выяснить отношения. В ходе конфликта нынешний избранник нанес сопернику многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу.

Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник положил тело в багажник, вывез за город и бросил на обочине.

По приговору суда ближайшие 11 лет своей жизни осужденный проведет в местах лишения свободы. // tehnopolis.com.ua