Рівненського працівника ДСНС та його спільника викрито на незаконному збуті бурштину

Встановлено, що лейтенант служби цивільного захисту з Рівненщини та його змовник продавали бурштин. Під час збуту 200 кілограмів самоцвіту фігурантів затримали.

Оперативники Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з колегами з обласного управління СБУ встановили причетність окремого співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини та його спільника, місцевого мешканця, до незаконних оборудок з бурштином.

Встановлено, що зловмисники зберігали та збували сировину бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. Охочих придбати «сонячне каміння» ділки підшукували власноруч, а продавали самоцвіт лише великими партіями.

За викритим фактом працівники Рівненської обласної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 240-1 (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Згодом матеріали провадження було скеровано до ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за підслідністю.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно з колегами з УСБУ та слідчими ТУ ДБР затримали спільників під час збуту близько 200 кілограмів цінного каміння.

Правоохоронці провели у фігурантів санкціоновані обшуки, в ході яких виявили та вилучили більше 60 кілограмів сировини бурштину. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Обох фігурантів вже затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено про підозри.

З метою встановлення інших учасників злочину оперативники ДВБ НПУ продовжують проводити оперативно-розшукові заходи. Слідство триває.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України