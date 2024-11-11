Отримав вирок 24-річний одесит, який забив до смерті товариша

Правопорушник свою вину визнав та у скоєному розкаявся. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо: подія сталася в лютому минулого року в оселі потерпілого в приватному секторі Київського району Одеси. Під час хмільного застілля між молодиками виник конфлікт, у розпал якого гість завдав 22-річному господарю численних ударів руками й ногами по голові та тулубу.

З місця скоєного злочину правопорушник одразу пішов геть, а потерпілий невдовзі помер. Тіло загиблого наступного ранку виявив інший його знайомий та сповістив поліцію.

Того ж дня поліцейські встановили зловмисника, розшукали його і затримали. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий зізнався у побитті товариша, якому, за висновком експерта, спричинив закриту черепно-мозкову травму та переломи ребер. Безпосередньою причиною смерті молодика став набряк головного мозку.

В ході досудового розслідування слідчі Одеського районного управління поліції № 1 зібрали достатньо доказів вини фігуранта, на підставі яких висунули йому обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України до суду. Дослідивши матеріали справи та взявши до уваги щире каяття обвинуваченого, суд визнав його винним та призначив мінімальне покарання, передбачене чинним законодавством за скоєний ним злочин, – сім років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1