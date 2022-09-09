Прилуцькі поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство своєї односельчанки

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції затримали 44-річного мешканця Срібнянської громади, який напередодні вночі намагався вбити ножем свою 60-річну сусідку. Чоловіка помістили до ізолятору тимчасового тримання.

7 вересня до поліції надійшло повідомлення про вчинення замаху на вбивство.

За викликом негайно прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники кримінальної поліції.

Поліцейські встановили, що вночі до заявниці прийшов сусід. Проте коли жінка відчинила йому двері, нападник відразу накинувся на неї, повалив потерпілу на землю та намагався вбити ножем. Потерпілій вдалося втекти до знайомої та викликати поліцію.

З місця події поліцейські вилучила знаряддя злочину – ніж та інші речові докази, які направили на експертизу.

Поліцейські розшукали нападника за місцем проживання. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він зізнався правоохоронцям, що вже давно має на сусідку образу і в такий спосіб вирішив позбавити її життя.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за статтею 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області