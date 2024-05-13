У Києві судитимуть водія, який вчинив смертельну ДТП із масштабною пожежею на АЗС (фото)

Влітку минулого року, 21-річний водій іномарки рухаючись по Броварському проспекту здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті сталася пожежа. Внаслідок аварії загинув 17-річний пасажир легковика, оператор АЗС отримав опіки, а також було знищено та пошкоджено 9 автомобілів.

Під час досудового розслідування, слідчі столичного главку поліції встановили, що 21-річний водій «Audi TT» їхав із перевищенням швидкості та маневрував на смугах дорожнього руху. Відтак, керманич виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із паливно-заправною колонкою АЗС, у результаті чого сталася пожежа.

Внаслідок аварії, 17-річний пасажир «Audi TT» – загинув, оператор АЗС отримав опіки, а також було знищено та пошкоджено 9 автомобілів.

Тоді, правоохоронці повідомили водію про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Наразі, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно 21-річного правопорушника до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва