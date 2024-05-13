СБУ затримала агента рашистів, який збирав дані для ракетних ударів по Рівненщині

Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненщини.

У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента фсб, який готував координати для ворожої атаки.

Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони. У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів.

Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його «крок».

Це дозволило убезпечити пункти дислокації Сил оборони і «на гарячому» затримати фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.

В автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного «управління фсб в Криму та м. Севастополь».

Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно «активувала» свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Служба безпеки України