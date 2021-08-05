П’яна риболовля зі смертельним наслідком – судитимуть мешканця Луганщини

Сєвєродонецькою окружною прокуратурою Луганської області направлено обвинувальний акт до суду стосовно мешканця селища Борівське за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілому (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідством встановлено, що 17 травня 2021 року під час риболовлі компанією біля озера Кривеньке Сєвєродонецького району у ході вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками стався словесний конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний наніс один удар кулаком в область голови потерпілому, від якого останній втратив рівновагу та впав на землю.

Внаслідок отриманої черепно-мозкової травми та набряку головного мозку чоловік помер у лікарні.

За вчинення злочину вказаній особі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)