П’яний, позбавлений права керування та ще й перевозив наркотики

В Ужгороді патрульні виявили нетверезого водія, який після позбавлення права керування судом керував автомобілем і перевозив речовини, схожі на наркотичні.

Як інформує патрульна поліція Закарпаття, це трапилося в суботу, 18 вересня, на вулиці Капушанській, в обласному центрі Закарпаття. Близько 2-ї години інспектори зупинили авто BAЗ-2107 за порушення ПДР.

Під час перевірки документів поліцейські помітили, що чоловік нервує і намагається щось приховати, тому провели поверхневу перевірку. Згодом інспектори виявили у чоловіка три капсули із порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною та пристрій для їх вживання.

Також патрульні виявили, що 29-річний чоловік позбавлений права керування Ужгородським міськрайонним судом від травня 2021 року. Оскільки водій не виконав рішення суду, охоронці порядку викликали на місце події слідчих, які надалі займатимуться цією справою.

Окрім того, під час спілкування охоронці порядку помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге за рік) та ч.4 ст.126 (Керування автомобілем особою, що позбавлена права керування) КУпАП. Загальна сума штрафів становить 54 400 гривень. // Закарпаття онлайн