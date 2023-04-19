П’яний 51-річний львів’янин стріляв з рушниці з вікна 3 поверху

У середу, 19 квітня, близько 10 ранку, у Львові люди чули постріли. НП сталася у Залізничному районі.

За даними поліції Львівської області, сьогодні, 19 квітня, близько 8.20, до поліції надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Варта1 .

На місце події негайно прибули спецпризначенці та співробітники різних служб поліції Львівської області. Як встановили правоохоронці, мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку, 51-річний львів’янин, з вікна 3 поверху здійснив кілька пострілів.

Зловмисника, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали. З місця події вилучено предмет, схожий на мисливську рушницю, та гільзи. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.